Twintig fietsen van Ganna en ploegmaats gestolen op WK baanwielrennen in Roubaix

Dieven hebben vorige nacht ingebroken in een bestelwagen van de Italiaanse selectie die aan de slag is op het WK baanwielrennen in Roubaix. Er werden twintig fietsen ontvreemd, waaronder enkele van Filippo Ganna. De fietsen van de achtervolgers en spurters waren al in de bestelwagens gezet om zaterdagmorgen terug naar Italië te worden gereden. De Italiaanse renners die dit weekend in actie komen, hebben hun fietsen nog in het bezit. Hun deelname komt niet in het gedrang.

De politie van Roubaix heeft een onderzoek ingesteld. Zo’n pistefiets kost al snel 10.000 euro en is nochtans moeilijk te verhandelen op de zwarte markt. De parking van het hotel van de Italiaanse selectie werd bewaakt maar het weerhield de dieven er niet van om toe te slaan.