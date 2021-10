Uitdagende mountainbiketocht door Gingelom en Heers

Vandaag (23 oktober) organiseren de gemeentes Gingelom en Heers, samen met het Heers Mountainbike Team en MTB Gingelom, de Haspengouw MTB Challenge. Startplaats is dit jaar ’t Maanhof in Gingelom.

Heers en Gingelom zijn niet aan hun proefstuk toe, beide gemeentes organiseren al sinds 2012 samen een uitdagende mountainbiketourtocht. “We voorzien twee afstanden, 25 en 45 km, die zich lenen voor vier uitdagingen”, zegt Katleen Houben van de Heerse sportdienst. “De route is volledig uitgepijld, dus je kan je challenge helemaal naar jouw zin en op jouw tempo rijden. Als je bijvoorbeeld de ‘epic’ doet, fiets je twee keer de 45 km, al dan niet met een pauze tussen de dag- en avondrit. Niet-geoefende mountainbikers kunnen dan weer voor de ‘light’ versie van 25 km kiezen. Alleen op zaterdag kun je met de mountainbike over meer dan 60 onverharde stroken rijden die anders gesloten blijven. We bedanken de eigenaars, de pachters en de beheerders die hun percelen speciaal voor deze tocht openstellen.”

Starten kan van 14 tot 19 uur aan ‘t Maanhof in Borlo (Bergstraat 8). Inschrijven kost 5 euro. Kinderen tot vijftien jaar mogen gratis deelnemen. Alle deelnemers ontvangen bovendien een gratis drinkbus en een consumptie.