Geen uitzwaaiwedstrijd voor nationale korfbalploeg als gevolg van stijgende coronacijfers

“Om de EK-deelname van de Diamonds niet in gevaar te brengen, hebben Floriant en de technische staff van de Diamonds beslist om deze niet te laten doorgaan”, klinkt het in een korte mededeling. “Om de Gentse fans niet in de kou te laten, zal er door Floriant en de Diamonds een nieuw moment ingepland worden na het EK.”

De achtste editie van het EK gaat maandag op de terreinen van de Antwerpse club Boeckenberg van start. Acht teams nemen deel aan het EK voor A-landen: België, de regio Catalonië, Duitsland, Hongarije, Engeland, Nederland, Portugal en Tsjechië. De Belgian Diamonds openen maandagavond hun toernooi tegen Tsjechië, dinsdag volgt het burenduel tegen Duitsland en woensdag wordt de groepsfase afgesloten tegen de Catalanen.

De Nederlandse korfballers wonnen tot nu toe alle zeven edities van het EK. België veroverde vijfmaal zilver en één keer brons.