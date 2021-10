Gewapende overvallers niet opgewassen tegen koelbloedige klant

Drie gewapende overvallers hadden het woensdag op het winkeltje bij een tankstation in de Amerikaanse staat Arizona gemunt. Toen ze binnenstormden met getrokken wapens, was een koelbloedige klant niet onder de indruk. “Ik vond dat het een te kleine geweerloop was”, aldus James Kilcer, ex-marinier. “Leek meer op een speelgoedrevolver.” De man aarzelde niet, sloeg het wapen weg en merkte dat het een echte revolver was toen een kogel zijn hand schampte. De overvallers namen snel de benen. Twee van hen - beiden minderjarigen - werden intussen opgepakt.