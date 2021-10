Escape House organiseert op 27 november een evenement dat gebaseerd is op de Koreaanse serie ‘Squid Game’ in een leegstaande snookerhal in Kuringen. — © RR

Op 27 november vindt in Hasselt een eerste Squid Game-event plaats. Honderd deelnemers spelen kinderspelletjes tegen elkaar, eentje krijgt 1.000 euro of een gelijkwaardige prijs. “Het is zoals in de serie, maar zeker niet gevaarlijk”, zegt de organisatie.