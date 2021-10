Van Ruddervoorde naar Zonhoven: eerste zwaar dubbelluik in Vlaams veldritseizoen

Het veldritseizoen is aan het eerste zware dubbelluik in eigen land toe. Zaterdag is er de tweede proef van de Telenet Superprestige in Ruddervoorde en zondag al volgt in Zonhoven de vierde manche van de zestiendelige Wereldbeker.

Deze televisiecrossen vinden nog altijd plaats zonder Wout van Aert, Mathieu van der Poel en Tom Pidcock die ondertussen in Andorra wel de trainingen herbegon. Dé vraag is of Eli Iserbyt, Toon Aerts maar vooral Michael Vanthourenhout hersteld zijn van het Amerikaanse avontuur dat pas dinsdagmorgen eindigde. Uiteindelijk reden ze ook daar drie Wereldbekerproeven in acht dagen tijd.

Vanthourenhout is er in Ruddervoorde niet bij, maar sukkelt sinds donderdagmorgen danig met de maag dat zelfs Zonhoven van zondag nog niet zeker is. De beslissing valt zaterdag na een bostraining. Diens ploegmaat bij Pauwels Sauzen-Bingoal, Laurens Sweeck, nam donderdag in Ardooie de rol over en is zonder jetlag een tegenstander waarmee rekening moet gehouden worden. Bij de vrouwen is Marianne Vos na Amerika in rust . Net als de Grote Drie maakt de Nederlandse haar rentree ergens in december. Ook Kata Blanka Vas is er niet bij maar daartegenover is er zondag de terugkeer van ex-wereldkampioene Ceylin del Carmen Alvarado. (hc)