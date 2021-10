Belgische handbalmannen hebben nieuwe coach: Fransman begint aan derde ambtstermijn bij Red Wolves

Sylla begint aan zijn derde ambtstermijn als bondscoach van de Belgische handbalmannen, die hij in 2011 voor het eerst onder zijn hoede kreeg. Drie jaar later werd hij opgevolgd door zijn landgenoot Guy Petitgirard, die nog eens een jaar later technisch directeur werd en vervolgens Sylla opnieuw aanstelde als bondscoach.

Na de uitschakeling voor de barragewedstrijden in de aanloop van het WK 2019 gaf Sylla er de brui aan. Arnaud Calbry nam toen over, maar stapte onlangs op omdat hij zich enkel nog wil focussen op zijn werk bij zijn club USDK Dunkerque.

Sylla is op dit moment aan de slag als hoofdcoach bij het Luxemburgse HB Kaerjeng en zal dat combineren met de taak van bondscoach. Kevin Jacobs, huidig trainer van Sasja, is aangesteld als T2 waardoor er een einde komt aan de samenwerking met Jo Smeets.

Over elf dagen spelen de Red Wolves al hun eerste kwalificatiewedstrijd in aanloop naar het WK 2023, dat in Polen en Zweden georganiseerd wordt. Dan zakt Griekenland naar Hasselt af. Vier dagen later volgt de verplaatsing naar Kosovo.