Brooklyn Nets openen hun rekening, nieuwe nederlaag voor LA Lakers

Brooklyn Nets heeft vrijdag zijn eerste zege van het nieuwe seizoen geboekt in de Noord-Amerikaanse professionele basketcompetitie NBA. Na een eerdere nederlaag tegen regerend kampioen Milwaukee Bucks gingen ze met 109-114 winnen in het Wells Fargo Center op bezoek bij Philadelphia 76ers.

Sterspeler Kevin Durant kwam tot een triple-double, met 29 punten, 15 rebounds en 12 assists, maar het was veteraan LaMarcus Aldridge die in het slot het verschil maakte, door in de laatste 5 minuten 9 van de 23 punten voor zijn rekening te nemen. Bij de Sixers flirtte Joel Embiid met de 20 punten (19 punten en 8 rebounds).

In de Western Conference blijft de motor van LA Lakers sputteren. Het team uit Los Angeles verloor deze keer in het eigen Staples Center met 105-115 van Phoenix Suns, hun tweede nederlaag op rij. Chris Paul en Devin Booker waren voor de bezoekers in totaal goed voor 45 punten.

Dat het grondig fout zit bij de Lakers, bleek uit een opstootje tijdens het duel tussen vedettes Dwight Howard en Anthony Davis. Zij stonden neus aan neus en moesten door hun ploegmaats uit elkaar gehouden worden. “Er is geen probleem”, suste Howard na afloop de gemoederen. “We hebben het meteen als volwassenen uitgepraat en opgelost. Hij is mijn broer, mijn teamgenoot.” (belga)