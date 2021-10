Het mooie afscheid en de zoete wraak: opnieuw twee keer zilver voor België dankzij Kenny De Ketele en andermaal Lotte Kopecky

Hopla! Voor de tweede dag op rij twee keer Belgisch zilver op het WK baanwielrennen in Roubaix. Opnieuw voor Lotte Kopecky (25), ditmaal in het omnium. En Kenny De Ketele (36) werd in zijn voorlaatste topwedstrijd tweede. “Dit noemen ze afscheid nemen op een hoogtepunt”, zei De Ketele. En Kopecky?“Ik zei toch dat ik na de Spelen iets goed te maken had in het omnium.”