Max Verstappen toont middelvinger aan Lewis Hamilton, Sergio Perez snelste tijdens tweede oefensessie GP van de USA

De tweede oefensessie op het Circuit of The Americas werd geanimeerd door een ‘mini-race’ tussen Lewis Hamilton en Max Verstappen waarbij die laatste zijn middelvinger aan de zevenvoudig F1-kampioen toonde. Uiteindelijk was het teamgenoot Sergio Perez die in de tweede Red Bull F1-bolide de snelste tijd liet noteren.

Tijdens de tweede oefensessie van de GP van de USA kregen we meteen heel wat actie op de baan. Die actie mochten we tussen de twee titelrivalen zelfs vrij letterlijk nemen.

Max Verstappen en Lewis Hamilton reden immers wiel-aan-wiel vanuit de laatste bocht tot aan de eerste bocht van het Circuit of The Americas.

Haantjesgedrag en dat al tijdens de oefensessies op vrijdag? Duidelijk wel, want Verstappen noemt Hamilton een “domme idioot” en toont zijn middelvinger terwijl Hamilton hem passeert.

Los van de actie op de baan leveren ook de fotografen steeds erg mooie plaatjes van op het Circuit of The Americas. Geen ‘Stars and Stripes’ maar wel ’Stars and Cars’.

Aan het einde van de sessie zagen we Fernando Alonso nog met de achterkant van zijn Alpine F1-bolide in de muur belanden. De Spanjaard slaagde er echter in om terug te keren naar de pitlane.

Uiteindelijk was het Sergio Perez die in de Red Bull F1-bolide de snelste tijd reed en daarmee Mercedes van antwoord diende. Beide Mercedes-wagens eindigden tijdens de eerste oefensessies bovenaan terwijl ze nu derde en vierde eindigden, achter Lando Norris die de tweede tijd reed. Max Verstappen moest genoegen nemen met de achtste tijd.

01 Sergio Pérez Red Bull 1:34.946 24

02 Lando Norris McLaren 1:35.203 20

03 Lewis Hamilton Mercede 1:35.310 22

04 Valtteri Bottas Mercedes 1:35.360 24

05 Daniel Ricciardo McLaren 1:35.457 21

06 Lance Stroll Aston Martin 1:35.561 25

07 Charles Leclerc Ferrari 1:35.572 23

08 Max Verstappen Red Bull 1:35.824 23

09 Carlos Sainz Ferrari 1:35.919 24

10 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 1:36.138 26

11 Esteban Ocon Alpine 1:36.158 23

12 Pierre Gasly AlphaTauri 1:36.242 25

13 Fernando Alonso Alpine 1:36.376 18

14 Kimi Räikkönen Alfa Romeo 1:36.558 25

15 Sebastian Vettel Aston Martin 1:36.718 30

16 Yuki Tsunoda AlphaTauri 1:36.983 24

17 Mick Schumacher Haas 1:37.041 24

18 Nicholas Latifi Williams 1:37.254 26

19 George Russell Williams 1:37.490 21

20 Nikita Mazepin Haas 1:38.026 23

(F1journaal.be)