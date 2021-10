Onderzoek naar ‘dubieuze’ gsm-verzekeringen

Staatssecretaris voor Consumentenbescherming Eva De Bleeker (Open vld) gaat met de verzekeringssector rond de tafel zitten, “gelet op het stijgende aantal klachten” over zogenaamde gsm- of smartphone-verzekeringen. Bedoeling is consumenten “nog beter te beschermen voor dergelijke producten”, zo antwoordde de minister aan CD&V-Kamerlid Leen Dierick.

Gsm-, smartphone- maar ook laptop- of tabletverzekeringen zijn al langer berucht. In zijn jongste jaarverslag stelt de Ombudsman Verzekeringen dat ondanks overleg de voorbije jaren met de verzekeraars “de situatie er niet op verbetert” en dat het aantal vragen van consumenten hierover nog is toegenomen. Zo voelen consumenten zich soms onder druk gezet zo’n verzekering af te sluiten, kennen ze de voorwaarden en de vele kleine lettertjes niet, of gingen veel consumenten er vanuit dat de premie per jaar was terwijl die meestal per maand moet worden betaald.

“In verhouding tot de prijs van de gsm kan het bedrag van de jaarlijkse premie ontnuchterend zijn” aldus de Ombudsman. Vaak blijken zulke verzekeringen ook erg lastig op te zeggen, bijvoorbeeld omdat de verzekeraar erg moeilijk te bereiken is. Ook Test-Aankoop toonde zich in het verleden al erg kritisch: volgens de consumentenorganisatie zijn zulke verzekeringen “hun geld niet waard.” (wer)