In Gent trokken vrijdag 1.400 klimaatspijbelaars door de straten. Een pak minder dan voor corona, maar volgens boegbeeld Anuna De Wever (20) is dit nog maar het begin van een nieuwe mobilisatie. “Het heeft geen zin om in de scholen te zitten en een diploma te halen voor een toekomst die er niet is”, zei ze bij VTM Nieuws, wat haar op veel kritiek kwam te staan. fvv