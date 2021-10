“Medewerkers filmset stapten op enkele uren voor schietincident Alec Baldwin”

Een zestal uur voor Alec Baldwin op de filmset in New Mexico het schot loste dat cameraregisseur Halyna Hutchins (42) het leven kostte, was een half dozijn medewerkers opgestapt uit protest tegen de omstandigheden waarin ze moesten werken, zo schrijft de L.A. Times. Zij werden vervangen door mensen die niet bij de vakbond waren aangesloten.

Heeft een sociaal conflict dat al enkele dagen aan het broeden was en plots ontplofte, de fatale feiten op de set van de westernfilm ‘Rust’ mogelijk gemaakt? Volgens de L.A. Times, die drie anonieme getuigen citeert, zou dat zomaar eens kunnen.

De drie getuigen beweren dat er al enkele dagen een sociaal conflict borrelde op de filmset in de Bonanza Creek Ranch, vlak bij Santa Fe. De filmopnames waren daar op 6 oktober gestart en volgens de drie had het productiehuis beloofd dat alle medewerkers in een hotel in Santa Fe zouden kunnen overnachten. Maar eens de opnames van de lowbudgetfilm gestart, werd die belofte ingetrokken: de medewerkers bleken elke dag op en neer naar Albuquerque te moeten rijden, zo’n 80 kilometer verderop. Halyna Hutchins, het latere dodelijke slachtoffer, zou voor de crew zijn opgekomen en bij het productiehuis betere omstandigheden hebben bepleit, zo vertelt een van de getuigen.

Donderdagochtend rond half zeven zou de bom dan ontploft zijn. Een zestal medewerkers, allemaal vakbondsleden aangesloten bij de International Alliance of Theatrical Stage Employees, had er genoeg van en besloot zijn boeltje te pakken. Nog datzelfde uur daagden hun vervangers al op, en geen van hen bleek lid van de vakbond. Daarop kregen de zes meteen het bevel van iemand uit de productiecel om de set meteen te verlaten. Als ze zouden weigeren, zo schrijft de L.A. Times nog, zou die persoon enkele veiligheidsagenten optrommelen.

In een eerste reactie laat Rust Movie Productions LLC weten dat “de veiligheid van onze cast en crew een topprioriteit zijn voor Rust Productions en al wie met het bedrijf geassocieerd is”. Het bedrijf zegt niet op de hoogte te zijn gebracht van veiligheids- en andere problemen op de set: “We zullen onze procedures intern tegen het licht houden terwijl de productie stil ligt. We blijven ook onze volle medewerking verlenen aan het onderzoek dat de autoriteiten van Santa Fe voeren en bieden mentale ondersteuning aan de cast en crew in deze tragische periode.”