European Open: twintigjarige Brooksby is laatste halvefinalist in Antwerpen

De vier halvefinalisten voor de European Open van 2021 zijn bekend. In de laatste kwartfinale versloeg Jenson Brooksby (ATP 70) vrijdag de Spanjaard Alejandro Davidovich Fokina (ATP 44) met 7-5 en 6-0 na 1 uur en 43 minuten spelen. De 20-jarige Amerikaan moet het zaterdag opnemen tegen de Argentijn Diego Schwartzman (ATP 14), het tweede reekshoofd, voor een plaats in de finale. In de andere halve finale staat het Italiaanse topreekshoofd Jannik Sinner (ATP 13) tegenover de Zuid-Afrikaan Lloyd Harris (ATP 32).

De laatste kwartfinale in de Lotto Arena begon razend spannend. De twee jonge tennissers gingen gelijk op in het begin van de eerste set. De 22-jarige Spanjaard kwam terug van een 5-3 achterstand tot 5-5, maar moest daarna zijn meerdere erkennen in de man van Californië.

Brooksby, die uit de kwalificaties kwam en in Antwerpen al zijn vijfde wedstrijd speelde, zette zijn momentum voort. De rechtshandige speler uit Sacramento, die op de US Open in de achtste finale een set wist te winnen van Novak Djokovic, won alle belangrijke punten in de tweede set en kwam als overwinnaar uit de bus.

De 20-jarige Amerikaan is sinds dit seizoen prof en haalde al een finale in Newport en een halve finale in Washington. Hij won ook al drie titels op het Challenger-circuit.