Ex-topvoetballer Patrice Evra werd seksueel misbruikt als tiener: “Ik zoek geen medelijden, maar ik heb het nu pas verteld aan mama”

Patrice Evra, de voormalige speler van Juventus en Manchester United, heeft vrijdag gezegd dat hij als tiener seksueel werd misbruikt. In een interview met The Times, ter gelegenheid van de publicatie van zijn autobiografie, vertelde Patrice Evra (40) dat hij werd misbruikt toen hij 13 was.

Hij voegde eraan toe dat het veel moeilijker was om het aan zijn moeder te vertellen dan erover te praten in zijn autobiografie of in interviews.

“Natuurlijk was ze erg geschokt,” vertelde hij de Britse krant. “Het was een moeilijke tijd voor me en ik heb het sommige van mijn broers, zussen en goede vrienden nog steeds niet verteld,” aldus de Franse international.

Evra, geboren in Dakar, zei dat hij had besloten om te vertellen over zijn verleden om andere kinderen die in een soortgelijke situatie zitten, te helpen.

“Ik zoek geen medelijden, het is een moeilijke situatie,” zei hij. “Een moeder verwacht zulke dingen niet te horen van haar eigen kind. Ik heb het haar nu pas verteld, op mijn veertigste. Het was een grote schok voor haar, er kwam veel woede boven. Ze zei me het niet in mijn boek te zetten. Maar ik vertelde haar dat het niet om mij ging, maar om andere kinderen die hiermee worden geconfronteerd. Ze zei dat ze dat goed vond, dat ze het begreep.”

© EPA

Geen klacht

De Franse oud-voetballer zei dat hij geen klacht had ingediend tegen de persoon die het misbruik pleegde, een van zijn leerkrachten. “Het eerste wat mijn moeder tegen me zei was: Als jij het niet doet, doe ik het. Als hij nog leeft, zal ik hem doden. Maar ik begroef het zo diep in me dat ik er niet aan dacht een klacht in te dienen.”

Evra voegde eraan toe dat hij, toen hij 24 was en toen voor Monaco speelde, een telefoontje van de politie had gekregen over zijn vermeende misbruiker, maar dat hij niet kon zeggen wat er was gebeurd. “Daarvan heb ik enorm veel spijt, omdat ik zoveel mensen had kunnen helpen,” aldus Evra.