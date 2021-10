Wanneer het weerbericht de temperatuur doet stijgen: per ongeluk porno getoond op de achtergrond

Een televisiezender in de Amerikaanse staat Washington heeft de FBI over de vloer gekregen nadat er per ongeluk porno werd getoond tijdens het weerbericht. Meteorologe Michelle Boss en nieuwsanker Cody Proctor waren zich van geen kwaad bewust dat er pikante beelden werden afgespeeld op de schermen in de achtergrond toen de weervrouw in beeld kwam. Het is voorlopig nog niet duidelijk hoe dat is kunnen gebeuren, maar de lokale zender heeft zich uitvoerig verontschuldigd voor het incident. “We ondernemen stappen zodat dit nooit meer kan gebeuren”, klinkt het.