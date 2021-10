Tweede zilveren WK-medaille voor Lotte Kopecky na sterke finale in het omnium

Lotte Kopecky (25) is op het WK baanwielrennen in Roubaix als tweede geëindigd in het omnium. Na een zwakke start (22ste) in de scratch werd ze derde in de temporace en vierde in de afvalling. Als zevende ging ze het slotnummer, de ploegkoers, in en dankzij twee bonusronden pakte ze nog de zilveren medaille.

Kopecky raakte in de finale van de scratch niet vooraan en liet het daarna lopen. De Britse favoriete Katie Archibald won, voor de Amerikaanse Jennifer Valente en de Française Clara Copponi. In de temporace mengde Kopecky zich aanvankelijk niet in de debatten, maar in de finale pakte ze een ronde, samen met Katie Archibald en de Oekraïense Ganna Solovei. Finaal leverde dat haar een derde plaats op waardoor ze halfweg dertiende stond. In de afvalling reed ze heel attent, maar moest ze finaal toch Archibald (die drie op drie pakte), Elisa Balsamo en Clara Copponi laten voorgaan.

In de afsluitende puntenkoers pakte ze al snel een ronde (en de bijhorende twintig punten). In de voorlaatste sprint pakte Kopecky drie punten en ging ze opnieuw op zoek naar een bonusronde. Wat de Belgische wegkampioene ook lukte. Het bracht haar op de tweede plaats en die stond ze niet meer af. De zege was voor de Britse Archbold.

Kopecky won donderdag al zilver in de afvalling en rijdt zondag ook nog de individuele puntenkoers.