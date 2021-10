Op het WK baanwielrennen in het Franse Roubaix is de Italiaan Filippo Ganna onttroond op de individuele achtervolging. De Amerikaan Ashton Lambie (31) won, Ganna pakte brons. De nieuwe wereldkampioen is een geval apart: ex-gravelbiker, boer en vooral: pas zes jaar geleden de piste ontdekt.