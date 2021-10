European Open: Schwartzman verslaat Nakashima en staat in vierde halve finale

Schwartzman (29) had niet veel moeite met Nakashima. De Amerikaan was te inconsistent en maakte 28 unforced errors in twee korte sets.

Het is de vierde keer dat Schwartzman in de halve finale staat in Antwerpen. In 2016 en 2017 haalde hij de finale maar werd verslagen door Richard Gasquet en Jo-Wilfried Tsonga. In 2018 verloor hij in de halve finale van Gaël Monfils.

Schwartzman staat zaterdag tegenover de winnaar van het duel tussen de Amerikaan Jenson Brooksby (ATP 70) en de Spanjaard Alejandro Davidovich Fokina (ATP 44).

“Ik hou ervan naar Antwerpen te komen”, zei Schwartzman na zijn winst. “Ik hou van de stad en het eten, maar vooral dankzij de organisatie die dezelfde is als Buenos Aires (Tennium, red.) is het makkelijk”, aldus de Argentijn. “Ik ken er veel mensen, kan in het Spaans spreken en geniet dus ook naast de courts. Op het terrein probeer ik zoals altijd mijn spel te spelen. Ik heb hier al veel goede matchen gespeeld, maar nog nooit de titel gepakt. Maar ik blijf positief. Misschien lukt het dit jaar.”

“Er zit tenminste geen Fransman meer in (hij werd de vorige jaren telkens uitgeschakeld door een Fransman, red.)”, lachte hij nog. “Maar ook de andere nog aanwezige spelers zijn toppers.”