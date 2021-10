Een coronadreiging? Waar? Niet in de Trixxo-arena alleszins waar de verjaardagseditie van het Schlagerfestival voor enorme sfeer zorgde. De Covid Safe Ticket-controle leek zowat een eerste polonaise met groene schermpjes als apotheose. En dan snel de zaal in met, verrassend, het podium in het midden opgesteld.