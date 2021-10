WB zwemmen: Croenen net naast podium op 200m vlinderslag, Lecluyse wordt zevende op 50m vlinderslag

Fanny Lecluyse heeft vrijdag op de tweede dag van de derde Wereldbekermanche zwemmen in het klein bad (25 meter) in het Qatarese Doha de zevende plaats behaald in de finale van de 50 meter vlinderslag.

De Kortrijkse, die achtste werd in de finale van de 200 meter schoolslag op de Olympische Spelen in Tokio, zwom de 50m in een tijd van 27.14, een nieuw persoonlijk record op dit onderdeel. De Nederlandse Ranomi Kromowidjojo won in 24.74 voor de Australische vrouwen Holly Barratt (25.06) en Emma McKeon (25.07).

De 29-jarige Lecluyse, die donderdag derde werd op de 100m wisselslag, zwemt zaterdag nog de 50 m schoolslag.

Louis Croenen van zijn kant werd vrijdag vierde in zijn favoriete onderdeel: de 200m vlinderslag. De 27-jarige Croenen zette een tijd neer van 1:53.31, de op twee na snelste tijd uit zijn carrière. Hij was slechts 26 honderdsten verwijderd van zijn Belgische record (1:53.05, neergezet tijdens het EK in het Israëlische Netanya op 6 december 2015, red.).

De overwinning op de 200m vlinderslag ging naar de Japanner Daiya Saito in 1:49.76. De Est Kregor Zirk (1:53.06) eindigde als tweede, de Amerikaan Tom Shields (1:53.11) als derde.

Croenen, die donderdag derde werd op de 100m vlinderslag en zesde op de 100m wisselslag, zal zaterdag opnieuw starten in de 200m vrije slag en de 50m vlinderslag.

De twee olympiërs zijn de enige Belgische atleten die deelnemen aan deze Wereldbeker, waarvan de vierde en laatste manche volgende week (28-30 oktober) in het Russische Kazan wordt gehouden.