Players Championship 27 darts: Kim Huybrechts is met kwartfinale de beste Belg

Na een halve finale in het Players Championship 24 darts heeft Kim Huybrechts vrijdag met een kwartfinale in het Players Championship 27 (PDC/89.000 euro) opnieuw een sterke prestatie neergezet.

De 35-jarige Antwerpenaar zette in Barnsley achtereenvolgens de Engelsen Carl Wilkinson, met 6-3, en Steve Brown, met 6-2, en de Duitser Max Hopp, met 6-0, aan de kant.

Voor een plaats in de kwartfinales moest hij de Nederlander Michael van Gerwen (PDC-3) partij geven. Nadat de eerste twee legs werden verdeeld, prikte “The Hurricane” uitworpen weg van 78, 68, 94 en 122. Van Gerwen, de drievoudige wereldkampioen, won nog wel leg zeven, maar in het volgende spelletje wierp Huybrechts dubbel zes weg voor de overwinning. In zijn kwartfinale moest Huybrechts met 6-3 zijn meerdere erkennen in de Engelsman Michael Smith (PDC-10).

Geert De Vos (PDC-110) plaatste zich voor de derde ronde, maar daarin ging hij met 6-1 onderuit tegen de Noord-Ier Brendan Dolan (PDC-26).

Mike De Decker (PDC-72) en Dimitri Van den Bergh (PDC-5) sneuvelden in de eerste ronde. De Decker (PDC-72) verloor in de eerste ronde met 6-2 van de Nederlander Ron Meulenkamp (PDC-53). Van den Bergh (PDC-5) kreeg een 6-3 nederlaag aangesmeerd van de Engelsman Scott Waites (PDC-62).

De eindoverwinning ging naar Michael Smith, de boeman van Huybrechts in de kwartfinales, die in de finale zijn landgenoot Ross Smith (PDC-38) met 8-6 het nakijken gaf.