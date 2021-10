Kenny De Ketele (36) is vrijdag op het WK baanwielrennen in het Franse Roubaix tweede geworden in de puntenkoers. Enkel de oppermachtige Franse topfavoriet Benjamin Thomas bleef hem voor. Zilver dus. Het is meteen zijn zevende WK-medaille en dat in zijn voorlaatste wedstrijd op het internationale toneel. Zondag gaat hij met Robbe Ghys voor goud in de ploegkoers.