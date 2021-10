De Kuil in Zonhoven. — © Tom Palmaers

Allerheiligen nadert, dus raakt Vlaanderen weer stilaan in de ban van de crossmicrobe. Zondag wacht met de gapende Kuil van Zonhoven de eerste klassieker in het veld. Vier autoriteiten, ieder in zijn domein, kregen één pertinente vraag voor de voeten geworpen. Zo luidde hun antwoord…