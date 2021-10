Lars (8) speelt de hoofdrol in de nieuwe Sintfilm van Stijn Coninx. — © Sven Dillen

Hasselt

“Het is fijn dat Lars een keer niet beperkt wordt, maar net een kans krijgt dankzij zijn fysieke beperking.” Lars Rooymans (8) uit Hasselt heeft een spieraandoening en speelt de hoofdrol in de nieuwe Sintfilm van Stijn Coninx. “Een natuurtalent”, zegt hij over Lars.