Polyvalent. Het zou de tweede naam van Robert Bauer (26) kunnen zijn. De Duitse aanwinst van de Kanaries kan op zowat elke positie in de verdediging en het middenveld uit de voeten. “Soms is dat een zegen maar soms ook een vloek”, zegt hij daar zelf over. We schotelen het manusje-van-alles bij STVV tien cijfers voor.