Drama bij kinderopvang: bestuurder blies net meer dan toegelaten limiet, maar alles wijst op tragisch ongeval

Het parket stelde donderdagavond een verkeersdeskundige aan om de omstandigheden van de aanrijding in Brecht waarbij een peuter van 1 jaar omkwam, te onderzoeken. De bestuurder bleek licht geïntoxiceerd, maar alles wijst op een tragisch ongeval. Zijn rijbewijs werd voor vijftien dagen ingetrokken, zoals de standaardprocedure dat voorschrijft.

Het ongeval gebeurde rond 16.30u bij het afhalen van de kindjes. Een 40-jarige papa had zijn twee kindjes afgehaald en reed van de oprit toen het gruwelijk misliep. Een meisje van 1 jaar en 3 maanden was net buitengekomen met haar mama. Bij het wegrijden zag de bestuurder het kind niet en kwam het tot een aanrijding.

Een dokter die toevallig in de buurt passeerde, diende de eerste zorgen toe en startte met de reanimatie. Het meisje werd zwaargewond naar het Universitair Ziekenhuis Antwerpen overgebracht, waar ze later op de avond aan haar verwondingen overleed.

De bestuurder legde een positieve alcoholtest af. Hij blies net meer dan de toegelaten limiet en bleek dus licht geïntoxiceerd te zijn. De lokale politie Voorkempen trok zijn rijbewijs in voor vijftien dagen, maar benadrukte dat dat sowieso de standaardprocedure is bij dergelijke incidenten. De man mocht donderdagavond na verhoor beschikken. Ook hij verkeerde na het ongeval in shock, er werd dan ook voor alle partijen slachtofferhulp voorzien.

jtp