Topreekshoofden Aryna Sabalenka en Garbine Muguruza gaan eruit in kwartfinales WTA-toernooi Moskou

Op het WTA-toernooi van Moskou (hardcourt/565.530 dollar) is vrijdag topreekshoofd Aryna Sabalenka (WTA 2) er niet in geslaagd de halve finales te bereiken. De Wit-Russische verloor in twee sets (6-3 en 6-4) van de Russische Ekaterina Alexandrova (ATP 37).