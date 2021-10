Dokter Erik Buntinx: "Overheid moet leiderschap tonen en vaccinaties verplichten"

"De overheid moet leiderschap tonen en de vaccinatie met het coronavaccin voor iedereen verplichten." Dat zegt dokter Erik Buntinx van het Anima Research Center in Alken, dat is het grootste medische onderzoekscentrum van het bedrijf Johnson & Johnson ter wereld. Volgens hem zijn de vaccins het enige antwoord op de coronapandemie. Het Alkens onderzoekcentrum is op zoek naar 200 nieuwe proefpersonen voor een nieuwe studie met het boostervaccin en het griepvaccin, om na te gaan wat de impact is van beide vaccinaties op de immuniteit. De testen met het Chinees-Amerikaans vaccin die Anima uitvoerden zijn intussen ook afgerond. De resultaten zijn veelbelovend. In Alken hopen ze dat dit vaccin begin volgend jaar in Europa wordt goedgekeurd.