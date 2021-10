Spoed Jessa kreunt onder toevloed patiënten, vrijwilligers moeten dienst uit de nood helpen

De spoeddienst van het Jessa Ziekenhuis in Hasselt kent een zeer grote toestroom van patiënten. Ten opzichte van dezelfde periode in 2019 is er een stijging van 20 procent van het aantal patiënten. De spoed schakelt vanaf maandag 8 vrijwilligers in die de verpleegkundigen kunnen helpen met niet-zorggerelateerde taken. “Hoog tijd voor een boostervaccin bij zorgpersoneel en artsen”, klinkt het.