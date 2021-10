Aantal coronabesmettingen blijft stijgen

Tussen 15 en 21 oktober zijn er 84 nieuwe besmettingen met het coronavirus vastgesteld in Lanaken. Na de 49 besmettingen een week eerder blijkt dat het virus zich opnieuw ontzettend snel verspreid en dat het aantal besmettingen in stijgende lijn blijft gaan. In vergelijking met omliggende gemeenten en het Vlaams gemiddelde scoort Lanaken niet goed.

Volgens het Agentschap voor Zorg en Gezondheid bevindt Lanaken zich in de ‘Vlaamse top tien’. Daarbij wordt rekening gehouden met de trend van de cijfers en het percentage positieve testen. Nog volgens het AZG zijn de besmettingen terug te brengen tot één bepaalde bevolkingsgroep. Ze zijn verspreid over alle leeftijden en zijn gelinkt aan zowel scholen, kinderopvang, familiefeesten en woonzorgcentra. Door de stijgende cijfers heeft het Agentschap voor Zorg en Gezondheid Lanaken in een alertfase geplaatst. Dit betekent dat de gemeente extra in het oog gehouden wordt.

Burgemeester Marino Keulen roept iedereen op om voorzichtig te zijn. “Hou afstand en draag een mondmasker op plekken waar het druk is. Als de derde boosterprik wordt verplicht, doen we daar zeker aan mee. Terzelfdertijd mogen we niet panikeren, want bijna 90 procent van onze bevolking is dubbel gevaccineerd. Er zijn daarom ook nauwelijks ziekenhuisopnames of overlijdens te melden.”

De geplande activiteiten gaan vooralsnog door: kermis, halloween, opening karnaval op 11 november... het zijn zogenaamde buitenactiviteiten waar de bezoekers en deelnemers best een mondmasker dragen als ze zich daardoor veiliger voelen. Dat mondmasker beschermt immers effectief! Hou ook voldoende afstand en respecteer de maatregelen inzake hygiëne. Wat de binnenactiviteiten betreft, ben ik gewonnen voor de invoering van een covid safe-pas. Als burgemeester mag ik wettelijk die momenteel niet opleggen. Ik stel tot mijn tevredenheid wel vast dat (carnavals-)verenigingen inmiddels op hun bals controleren of de bezoekers covidproof zijn. De besmettingen in de woonzorgcentra baren mij op dit ogenblik het meeste zorgen, omdat die bewoners kwetsbare mensen zijn. Gelukkig zijn de verantwoordelijken daar op hun hoede” aldus burgemeester Keulen.