Verdachte van moord op Brits parlementslid David Amess wordt in maart berecht

De man die in verdenking is gesteld voor de moord op het Britse parlementslid David Amess, zal in maart berecht worden, zo heeft een rechter vrijdag bekendgemaakt. De politie beschouwt de moord als een terreurdaad.

Ali Harbi Ali (25), die donderdag aangeklaagd werd voor moord en het voorbereiden van terreurdaden, verscheen via video voor het strafrechtelijke hof in Londen. De rechter legde de volgende voorbereidende zitting op 5 november vast en de start van het proces voorlopig op 7 maart 2022.

Het conservatieve parlementslid David Amess (69), vader van vijf kinderen, werd op 15 oktober met messteken omgebracht terwijl hij in een methodistische kerk in Leigh-on-Sea, ongeveer 60 kilometer ten oosten van Londen, met burgers uit zijn kieskring sprak. Het land was ontsteld door zijn dood, die aan de moord op Jo Cox herinnerde, een parlementslid van Labour. Zij werd in juni 2016 door een rechtse extremist om het leven gebracht.

De verdachte van de moord op Amess werd op de plaats van de feiten opgepakt. Hij is in Londen geboren en getogen in een gezin van Somalische afkomst. Volgens de Britse media volgde hij kortstondig een antiradicaliseringsprogramma, maar werd hij nooit als een risico beschouwd door de veiligheidsdiensten. De politie sprak van beweegredenen die “mogelijk met islamistisch extremisme” verband houden, terwijl het parket het over “zowel religieuze als ideologische” motieven had.