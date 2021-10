Na elf wedstrijden telt OHL nog altijd maar één overwinning. Daar willen ze in Leuven verandering in brengen, zondagavond thuis tegen STVV. Al beseft coach Marc Brys ook wel dat ze die boodschap dit seizoen al vaker hebben gebracht. “We gaan voor drie punten, maar dat zeggen we elke week”, klinkt het. “Op een bepaald moment moet je een zege zelf afdwingen.”