Lloyd Harris gaat in twee sets voorbij Marton Fucsovics en plaatst zich voor halve finale European Open

LLoyd Harris (ATP 32) heeft zich als eerste geplaatst voor de halve finale van de European Open, een ATP 250-toernooi in Antwerpen (hardcourt/508.600 euro). Hij versloeg vrijdag in de Lotto Arena de Hongaar Marton Fucsovics (ATP 39) met 6-2 en 7-5 na 1u24 spelen.

De Zuid-Afrikaan was in de eerste set zeer consistent met zijn eerste opslag en won 84% van zijn punten op de eerste bal. Hij zette zo de 6-2 eindstand op het bord.

Fucsovics, die één ATP-titel en twee finales op zijn naam heeft staan, waaronder één in Rotterdam aan het begin van het seizoen, probeerde in de tweede set wat variatie in zijn spel te brengen. Met zijn rug tegen de muur kwam de Hongaar terug tot 5-5 door voor het eerst in de wedstrijd door de opslag van zijn tegenstander te gaan. Maar Harris zette de match daarna terug naar zijn hand door de volgende twee spelletjes te winnen en de overwinning binnen te slepen. Harris won in zijn carrière al de ATP-titels in Adelaide (2020) en Dubai (2021).

De Zuid-Afrikaan, kwartfinalist op de laatste US Open, staat zaterdag tegenover de winnaar van het duel tussen de 20-jarige Italiaan Jannik Sinner (ATP 13), het eerste reekshoofd, en de 26-jarige Fransman Arthur Rinderknech (ATP 65). Harris zal zaterdag twee keer aan de bak moeten. Met Xavier Malisse zal hij in het dubbelspel partij geven aan de Nederlanders Wesley Koolhof en Jean-Julien Rojer.