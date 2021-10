65-jarigen halen herinneringen op in Elen

Op zaterdag 16 oktober 2021 kwamen de 65-jarigen samen bij Gerda in het café De Goude Ster. Na een welkomstwoord trokken ze naar Molen De Hoop voor een receptie en een rondleiding. André gaf de 65-jarigen een zeer deskundige uitleg gegeven terwijl Jessy zorgde voor een drankje en een hapje.Na de groepsfoto bij Gerda volgde een rijkelijk warm buffet waarbij de 65-jarigen konden bijpraten over vroeger. Ondertussen liep een fotoreeks over Elen, met dank aan Rik en de heemkundige kring van Elen.Op de foto boven van links naar rechts: Rik Vankevelaer, Leon Nies, Tonny Vanderhoven, Els Peeters, Maria Vandewal, Joe Gonnissen en Mathieu Nies. Onder van links naar rechts: Rik Achten, Jean-Pierre Ferson, Jacky Janssen, Ingrid Govaers, Marleen Peeters, Margriet Otten, Renee Coenen en Rita Moermans.