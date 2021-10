Opkomend en gevestigd kunsttalent in oud-klooster Genk

In het kader van zijn educatieve masterproef nodigde acteur en kunstenaar Gökhan Girginol - binnenkort te zien in de VRT-reeks ‘Undercover’ - de nieuwe vzw The Building uit voor een samenwerking. The Building is een open en autonoom kunstatelier voor creatieve en kunstzinnige jongeren uit Genk en omstreken. "De samententoonstelling, die de stad Genk ondersteunt, is uniek. Centraal staat de vraag: hoe kan kunst inclusief zijn?", legt Gökhan uit. "Of is het een illusie dat kunst voor iedereen kan zijn?"Met Shikari, zijn vzw in oprichting, wil Gökhan onder andere professionele kunstenaars in contact brengen met jonge kunstenaars om met hun ervaring, tools en connecties uit te wisselen. De expo Aurologie is een eerste stap in deze richting. Mounir Eddib, medeoprichter van The Building en student hoger kunstonderwijs in Maastricht, vult aan: "We vergroten zo de maatschappelijke kansen van onze jongeren. Sommigen hebben bijvoorbeeld geen toegang tot materialen of werkplekken. Dus ze ondervinden drempels en beperkingen om kunst te beleven en te maken. Die proberen we als vzw weg te werken."Met goedkeuring van nonnenAan ‘Aurologie’ nemen bekende en minder bekende namen uit Genk en omstreken deel. "Ook in dit opzicht is de expo uniek: we brengen gevestigde waarden zoals Piet Stockmans samen met opkomend en jong artistiek geweld", aldus Mounir. De historische setting alleen al maakt een bezoek de moeite waard: elke artiest kreeg in het voormalig en vervallen Regina Mundi-klooster een ruimte toegewezen. Gökhan glimlacht: "Ik ben er van overtuigd dat de nonnen het zouden hebben goedgekeurd."Aurologie, van 1 tot 7 november in het oud-klooster Regina Mundi, Kloosterhof 2, 3600 Genk. Toegang gratis.Foto: Gökhan Girginol van de vzw Shikari. (copyright Ayby Cetin)