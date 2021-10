Gerechtelijk onderzoek opgestart tegen president van Ecuador door Pandora Papers

De gerechtelijke autoriteiten in Ecuador hebben een “vooronderzoek” geopend naar president Guillermo Lasso op verdenking van fiscale fraude. Het onderzoek is een gevolg van de publicatie van de Pandora Papers. Dat is vrijdag vernomen uit officiële bron. Het onderzoek is er gekomen na een klacht die Yaku Perez, voormalig presidentskandidaat en tegenstander van Lasso, ingediend had bij het parket. De president heeft nog niet gereageerd op het nieuws.