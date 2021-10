Ex-schepen uit Heusden-Zolder sjoemelde met coronasteun om naar exclusieve seksfeestjes te kunnen gaan

Ooit was hij schepen in Heusden-Zolder, maar het is als boekhouder dat Selahattin Özer vrijdag voor de Brusselse rechter moest verschijnen. Niet alleen wist hij op frauduleuze manier meer dan 300.000 euro aan Vlaamse coronasubsidies te bemachtigen, hij nam ook de fiscus voor meer dan anderhalf miljoen euro bij de neus. Geld waarmee hij geregeld in het buitenland aan seksfeestjes deelnam.