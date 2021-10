Gluren bij BV’s: Joke van de Velde toont trots haar naakte lichaam, Natalia post emotioneel bericht op Instagram

Spelen met de zon, poseren op een knus velletje en tegelijk een statement maken en liefde vieren: de afgelopen week zijn bekende Vlamingen druk in de weer geweest met van alles en nog wat. Zij deelden hun belevenissen op Instagram – die we graag even voor je bundelen.

Toepasselijk liftmopje ... in de lift van Julie Vermeire en haar lief.

Een fijne opvoedkundige tip van Tom De Cock: lees je kind voor uit het boek waar je in je kindertijd zelf veel plezier aan beleefde. “Echt geluk”, vindt hij.

Laat de zon in je hand … Eline De Munck toont hoe ze dat doet in de Marokkaanse woestijn.

En na zweten tussen het zand, is het voor haar tijd voor een verfrissende plons in het zwembad.

Drie jaar: zo lang is Natalia samen met haar vriend en papa van haar kindjes. Dat viert ze met een foto en emotioneel bijschrift. “Zo trots op jou, op ‘ons’. Je bent ontpopt tot de beste papa van de wereld! En dat is gemeend vanuit elke cel van mijn lijf.”

Ze kunnen zingen, dansen, acteren en gekke bekken trekken lukt ook aardig bij de meisjes van het huidige K3.

Wat zeg je tegen een kanjer van een kind in de herfst? Een kastanjer! Peter Van de Veire vond deze week een toepasselijk woord uit voor zijn zoontje Lex.

Heuglijk nieuws voor Veerle en Nick uit Blind getrouwd. Na een zware tegenslag in februari is het koppel opnieuw in blijde verwachting. “In april verwachten wij een broertje of een zusje voor ons Liv en ons Elle“, staat er bij een kiekje van het gezin en een rompertje.

Wedden dat Prince zaliger groen zou zien van jaloezie als hij de paarse zetel zou zien waarin Ella Leyers naar Belgische kunst zit te staren?

Joke van de Velde heeft een blote boodschap en een knus schapenvelletje: “Vrouwen die (net) mama (geworden) zijn, hoeven hun lichaam niet te verschuilen maar mogen er trots op zijn. Dat lijf heeft het mooiste wat er is op de wereld gezet.”

Even in België en mooi aan het winnen tijdens een partijtje squash … tot de achillespees het begeeft. Pech voor Staf Coppens.