Onbekenden stalen werkmateriaal uit een bestelwagen. Dat gebeurde wellicht in de nacht van donderdag op vrijdag in de Waubergstraat in Wauberg, maar werd pas vrijdag op een later uur vastgesteld in Genk.

Ook in de Tichelarenstraat werd een inbraak in een voertuig gepleegd. Daar stalen de onbekenden elektrisch materiaal uit de wagen. ppn