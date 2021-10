ROYALS. Erfenis prins Harry in het gedrang? En koninklijke regel in Nederland doorbroken

De erfenis van prins Harry ziet er straks mogelijk anders uit, want papa prins Charles zou zo zijn twijfels hebben over wat hij wil doorgeven aan zijn jongste zoon. Wie er dan wel beter bij vaart? Dat en veel meer weetjes lees je in het wekelijkse overzicht van het reilen en zeilen in koninklijke kringen.

Geruchten doen de ronde dat prins Charles een deel van zijn voorziene erfenis aan prins Harry zal wijzigen. Aanvankelijk werd gedacht dat hij Clarence House, een uitgestrekt koninklijk domein in Londen, na zijn dood aan zijn jongste zoon en Meghan Markle zou schenken. De naar Amerika uitgeweken royals zouden dat pand nu mogelijk mislopen. Volgens een verhaal in Express heroverweegt prins Charles zijn erfgenamen, wat alle verzoeningsplannen flink zou kunnen verstoren. Wie krijgt het dan wel? Er wordt gegokt op Prins George, Prinses Charlotte of Prins Louis als erfgenaam.

Opa Charles is alvast apetrots op zijn kleinzoon prins George, zo maakt hij duidelijk in een passage van zijn documentaire COP26: in your hands. Hij vindt dat het achtjarige mannetje heel begaan is met het milieu en vindt het puik dat hij op straat afval gaat prikken. “Toen ik zo oud was als hij hadden mensen nog geen idee van de schade die ze veroorzaakten”, zegt hij daarin letterlijk.

Het klopt niet dat royals altijd nieuwe, peperdure kleding dragen. Dat bewezen prins William en Kate Middleton vorig weekend tijdens de Earthshot prize awards in het Londense Alexandra Palace, een ceremonie die door hen werd gehost en de komende tien jaar zal gehouden worden in de hoop de planeet te redden. De prins droeg een tweedehands jasje in mosgroen, Kate Middleton koos voor een lila jurk van tien jaar geleden, ontworpen door haar favoriete modehuis Alexander McQueen. Het grootste verschil met haar look van toen? Ze droeg een goudkleurige tailleriem met gevlochten structuur in plaats van een exemplaar in hetzelfde lila.

Vorige week schreven we nog dat er vanuit Buckingham Palace een tunnel loopt naar de favoriete bar van de Queen, de Dukes Bar van het St. James’s Palace. Deze week kwam het nieuws dat koningin Elizabeth II niet veel alcohol meer mag nuttigen. Volgens haar entourage zou het enkel een advies uit voorzorg zijn omdat ze in vorm wil zijn en weer meer doorheen het land wil reizen, niet omdat ze gezondheidsproblemen heeft. Er wordt gefluisterd dat ze haar geliefkoosde martini links laat liggen en op water is overgeschakeld. Afgelopen woensdag kwam wel een berichtje waardoor aan de conditie van de monarch wordt getwijfeld. Ze zou vertrekken richting Noord-Ierland, maar de tweedaagse werd geannuleerd omdat de 95-jarige royal moet rusten.

Oproer bij onze noorderburen, want daar is de mediacode – die in België niet bestaat – geschonden. De code houdt in dat er geen privéfoto’s van de koninklijke leden mogen verschijnen om hun leven buiten de schijnwerpers goed af te schermen. Nooit. Nergens. Entertainmentsite Ditjes en Datjes zondigde tegen de regel en plaatste wél een onofficiële foto online van een feestende prinses Alexia in het Welshe Atlantic College, waar onze kroonprinses ook schoolliep. Op het beeld draagt de 16-jarige royal een vuurrode body in kant en een zwarte minirok. “Amalia gaat los op nieuwe school”, luidt de begeleidende kop. Wat de consequenties zijn voor het blad is momenteel nog niet duidelijk. Mogelijk wordt toegang tot officiële persmomenten geweigerd.