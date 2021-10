Vermoedelijke heroïnedealer onderschept in Hasselt

Hasselt

De politie LRH kon woensdag een vermoedelijke drugsdealer onderscheppen. Het ging om een 18-jarige Nederlander die onder meer heroïne en een geldsom op zak had.

De arrestatie gebeurde rond 13.30 uur in de omgeving van het Kolonel Dusartplein in Hasselt. De man trok de aandacht omdat hij zich verdacht gedroeg. De politie ging tot een controle over en trof daarbij een gebruikershoeveelheid marihuana, dealershoeveelheden heroïne en een som geld aan.

De verdachte tiener uit Nederland werd meegenomen naar het politiekantoor om hem daar te verhoren. Hierna leidden ze hem voor bij de onderzoeksrechter in Hasselt. Die besloot om de achttienjarige aan te houden. Het onderzoek wordt voortgezet. ppn