Romelu Lukaku minstens twee wedstrijden aan de kant, Chelsea-coach maakt zich zorgen om bomvolle kalender

Het is geen makkelijke periode voor Romelu Lukaku bij Chelsea. De Rode Duivel kon al zeven wedstrijden niet scoren voor zijn club en viel woensdag in de Champions League-wedstrijd tegen Malmö uit met een enkelblessure. De ernst van die blessure lijkt volgens coach Thomas Tuchel wel mee te vallen. “Hij zal zeker de volgende twee wedstrijden missen”, zei de Duitser.

Zaterdag in de Premier League-wedstrijd tegen Norwich en volgende dinsdag in de League Cup tegen Southampton zullen The Blues het alvast zonder hun nummer negen moeten doen. “Daarna zien we wel, daar durf ik nog geen uitspraken over te doen”, zei Tuchel op zijn persconferentie daags voor de wedstrijd tegen Norwich. “Alles wat ik zou zeggen over de periode na die twee wedstrijden, zouden speculaties zijn.”

“Het kan zijn dat het iets langer duurt voor hij terug is, maar het kan ook sneller zijn”, bleef de Chelsea-coach eerder op de oppervlakte. Maar de ernst van de enkelblessure van Big Rom lijkt dus mee te vallen. “Hij stelt het goed, er is niets om ons grote zorgen over te maken”, ging Tuchel verder.

“Misschien komt die rustperiode voor Lukaku nu wel gelegen?”, suggereerde een Engelse journalist op de persconferentie. “Neen, een blessure is nooit goed”, repliceerde Tuchel duidelijk. “De komende matchen waren ideaal geweest om Lukaku’s vertrouwen weer op te krikken. Het is heel jammer dat hij die wedstrijden nu moet missen.”

© AFP

Fysiek geen probleem

Wat de Duitse topcoach duidelijk meer zorgen baarde, is de mentale gezondheid van Lukaku. “Fysiek had Romelu geen problemen, zijn lichaam vroeg niet om een rustperiode. Het was vooral mentaal dat de aaneenschakeling van wedstrijden en competities begon te wegen. Daar hebben ook andere spelers last van”, wist Tuchel.

Begin deze week haalde Tuchel aan dat Lukaku overplayed was.“Ik heb het gevoel dat het goed is om erover te praten, want de druk op onze profvoetballers wordt serieus onderschat. De competities voor club en land volgen elkaar in sneltempo op en van de spelers wordt steeds verwacht dat ze er staan. Van Lukaku wordt verwacht dat hij presteert op het EK en in de Nations League met zijn land, maar ook hier in Chelsea moet hij meteen ‘de man’ zijn. Dat die verschillende belangrijke wedstrijden en competities elkaar daarbij in sneltempo opvolgen, zorgt voor een enorme mentale druk. Dat vreet aan een speler en daardoor verloor Lukaku de afgelopen weken misschien 3 à 5 procent van zijn kunnen.”