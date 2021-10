Xavier Malisse en Lloyd Harris kennen hun mogelijke tegenstanders in de dubbelfinale van de European Open in Antwerpen

Nicolas Mahut en Fabrice Martin, tweede reekshoofden, hebben zich vrijdag als eersten geplaatst voor de finale van het dubbelspel op het European Open in Antwerpen (hard/508.600 euro).

De Franse tandem haalde het in de halve finales in twee sets van de Oekraïner Denys Molchanov en de Kazach Aleksandr Nedovyesov: 7-6 (7/5) en 6-2 na 1 uur en 23 minuten.

In de tweede halve finale staan de Nederlanders Wesley Koolhof en Jean-Julien Rojer (N.3) tegenover de Zuid-Afrikaan Lloyd Harris en onze landgenoot Xavier Malisse, die voor de gelegenheid uit zijn tennispensioen is teruggekeerd en plots tot ieders verrassing op 41-jarige leeftijd samen met zijn poulain in de halve finales van een ATP-toernooi staat. Deze wedstrijd staat zaterdag op het programma.