Vlaamse regering wil boosterprik voor brede bevolking

Na de bewoners van woonzorgcentra, de mensen met een verzwakte immuniteit en de 65-plussers, zal dus ook de rest van de bevolking de kans krijgen een derde prik (of in het geval van het Johnson & Johnson-vaccin een tweede prik) te krijgen. Bedoeling is om op die manier de bescherming in de bredere bevolking te versterken.