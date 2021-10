1.400 klimaatspijbelaars trekken door Gent: “We bereiken meer als we de regels breken”

In Gent is vrijdag een grote klimaatmars van start gegaan. Jongeren trekken er door de straten van de binnenstad richting eindpunt Sint-Pietersplein. De lokale politie telt momenteel zowat 1.300 à 1.400 deelnemers. Opvallend: niet alleen Anuna De Wever, maar ook grootouders zijn van de partij om de klimaatspijbelaars te steunen.

Vrijdag trokken Vlaamse jongeren naar Gent voor een nieuwe reeks klimaatmarsen. De demonstratie die omstreeks 12 uur onder de Gentse stadshal startte, is georganiseerd door Youth for Climate, ook gekend als de klimaatspijbelaars.

Na de grote klimaatmars die twee weken geleden door Brussel trok, willen de jongeren dat politici bij de les blijven. Ze vragen een ambitieuze aanpak van de klimaatproblematiek en een doorgedreven transitie naar duurzame technologie. De klimaatmars vandaag in Gent werkt toe naar een brede actie op 1 november in Glasgow. Daar start de jaarlijkse klimaatconferentie COP26.

In Gent verzamelden de jongeren zich rond de middag aan de Poeljemarkt, onder de Gentse stadshal. Van daaruit zijn ze vertrokken naar de Vlasmarkt en ging het via de Keizer Karelstraat over Het Zuid. Via de Sint-Pietersnieuwstraat wandelen de klimaatspijbelaars - want vrijdagnamiddag is het gewoon les - verder richting eindpunt: het Sint-Pietersplein. Daar zijn de meeste deelnemers intussen toegekomen.

Ook grootouders aanwezig

Zowel de politie als organisator Youth For Climate is voorzichtig met voorspellingen over het aantal deelnemers. Al maakte de lokale politie ter plaatse al een inschatting: zij telden zo’n 1.300 à 1.400 jongeren. Ter vergelijking: in 2019 - op het hoogtepunt van de eerste klimaatmarsen - kwamen in Gent ruim 10.000 mensen op straat voor een assertief klimaatbeleid.

Klimaatactiviste Anuna De Wever is ook van de partij. Zij kondigde twee weken geleden in Brussel al aan dat er meer marsen zouden volgen. Of een betoging in het weekend dan geen betere optie is, in plaats van te spijbelen op vrijdag? “Nee, we bereiken veel meer als we de regels breken”, zegt De Wever. “Ze moeten niet kijken naar het spijbelen, maar naar het klimaatbeleid. Door corona hadden we een groot probleem omdat we niet konden mobiliseren. Maar we moeten blijven op straat komen want we gaan onze doelstellingen niet halen.”

(lees verder onder de foto)

Anuna De Wever (rechts) is er ook bij

Opvallend: tussen de aanwezige klimaatspijbelaars in Gent, tonen zich heel wat grootouders present. Ook zij uiten bezorgdheden om het klimaat en willen hun kleinkinderen daarom steunen bij het actievoeren. Ze applaudisseren luid wanneer de jongeren in stoet voorbij trekken.

(lees verder onder de foto)

© sgg

Onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) liet eerder verstaan geen voorstander te zijn van het spijbelen voor een klimaatmars. “Er is tijdens de coronacrisis al genoeg lestijd verloren gegaan”, zegt hij. Bij de schoolbesturen zelf wordt echter niet noodzakelijk afkeurend gereageerd. Zo laat de school van Senne (13) het toe. “We moeten wel een artikel schrijven over het klimaat in ruil”, zegt de tiener.

De dertienjarige Staf is blij dat hij kan deelnemen. “We zijn in de speeltijd vertrokken en naar hier gekomen met de fiets”, zegt hij. “We zitten nu in het tweede middelbaar en nu kunnen we eindelijk komen, tijdens de vorige marsen waren we nog te jong.”

(lees verder onder de foto)

De 13-jarige Staf (midden) is blij dat hij eindelijk kan deelnemen aan de klimaatmars. “Tijdens de vorige was ik nog te jong” — © sgg

“Voor de goede zaak”

Bij de start kwam schepen van Milieu Tine Heyse de actie steunen: “Het klimaat gaat niet alleen over de bloemetjes en de bijtjes. De opwarming van de aarde heeft ook grote gevolgen voor de landbouw en de economie”, zegt ze. “Het doet me dan ook veel plezier om jong en oud hier samen te zien. Dit is een probleem van ons allemaal.”

“Ja, dit is spijbelen”, voegt onderwijsschepen Elke Decruynaere (Groen) toe. “Maar het is een ander verhaal dan lessen missen om op café te gaan. Dit doen ze voor de goede zaak. Ik heb de scholen in het stedelijk onderwijs opgeroepen om hier soepel mee om te gaan en de leerlingen hun taken en toetsen te laten inhalen.”

(lees verder onder de foto)

© sgg

De 18-jarige Paulien Van Loo uit Brugge zakte ook naar Gent af. “Ik ben opgegroeid met Nemo, de vis uit de tekenfilm”, zegt ze. “Als we niet snel iets doen, dreigen we hem en zijn soortgenoten te verliezen.”

De politie is aanwezig om alles in goede banen te leiden, ook een helikopter volgt de stoet. Daarnaast lopen heel wat vrijwillige stewards mee om alles op te volgen. Onder hen Ward Baetens (29), die ook deel uitmaakt van Extinction Rebellion. “Fantastisch om te zien hoe de jongeren weer buitenkomen. Het toont dat het probleem ook bij een jongere generatie leeft. Dat ze intussen lessen missen? Kijk, leren kan ook buiten de klas. Dit is momenteel belangrijker.”

“Fantastisch, die jongeren”

Ook in Antwerpen komen jongeren de straat op, net als in Bergen en Louvain-La-Neuve waar Franstalige jongeren zich vrijdag verzamelden voor een optocht. Maar in Gent zullen mogelijk het hoogste aantal actievoerders aanwezig zijn. De stad is dan ook niet toevallig uitgekozen. “De hoofdbetoging is in Gent, omdat we weten dat hier veel progressieve jongeren op straat willen komen”, klinkt het Youth For Climate.

Ook een ploeg van Ivago, de lokale afvalophaaldienst, supportert mee. “Fantastisch, wat die gasten doen”, zegt Thierry. “Uiteindelijk willen we allemaal een properder Gent en een propere wereld.”

(lees verder onder de foto)

Ook Ivago applaudisseert — © mdd

“Federaal akkoord nodig”

Op het Sint-Pietersplein, het eindpunt van de Gentse klimaatmars, neemt de organisatie naar goede gewoonte het woord. “Zalig om jullie hier allemaal te zien, ik denk dat we het daar over eens zijn”, zegt Lola Segers van Youth For Climate door een megafoon. “Bedankt om hier te zijn. We willen meer politieke aandacht vragen. Op de klimaatconferentie in Glasgow zullen wij ook zijn. We vragen aan onze regering om een federaal akkoord te maken. Anders kunnen ze daar niets gaan doen.”

De jongeren hebben opnieuw heel wat slogans bij en scanderen luid: “Verzet. Verzet. Internationaal. Tegen vervuiling van het kapitaal.”