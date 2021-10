Minister van Ontwikkelingssamenwerking Meryame Kitir is tegen derde boosterprik coronavaccin: "Solidair zijn met de derde wereld"

Minister van Ontwikkelingssamenwerking Meryame Kitir is tegen een derde boosterprik van het coronavaccin voor de hele bevolking. Dat heeft de minister gezegd in een gesprek met onze redactie. Ze vindt dat ons land solidair moet zijn met de derde wereld en dat we corona alleen kunnen bedwingen als ook daar de mensen een vaccin krijgen. In Afrika is nog maar 3 procent van de bevolking ingeënt. Kitir reist dit weekend af naar Burkino Faso en Senegal. In Senegal opent ze een fabriek om vaccins te produceren. De minister deed haar uitspraken in Sint-Truiden, waar ze een uiteenzetting kwam geven over de werking van de Verenigde Naties aan de leerlingen van Hasp-O Centrum.