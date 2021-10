KRC Genk zit in de hoek waar de klappen vallen. Blauw-wit verloor vijf van haar laatste zes wedstrijden en blijft maar doelpunten slikken op stilstaande fases. Vanavond (aftrap om 18.30u) krijgen John van den Brom en co in eigen huis de kans om het blazoen wat op te poetsen, maar dan moet er wel gewonnen worden van AA Gent. Lukt dat? Volg het hier live.