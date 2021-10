Hollywood ontdaan door dodelijk ongeval op filmset Alec Baldwin: “Dat zoiets vandaag de dag kan gebeuren”

In Hollywood is geschokt gereageerd op het dramatische ongeluk op de set van de film Rust. Acteur Alec Baldwin loste een schot met een vuurwapen dat als rekwisiet diende. Daarbij werd de zogeheten director of photography - de 42-jarige Halyna Hutchins - dodelijk getroffen. Hoe het ongeval kon gebeuren, is nog onduidelijk.

“Iedereen is compleet ontdaan door deze tragedie”, meldt het productiebedrijf achter Rust in een verklaring aan The New York Post. “We betuigen de familie en geliefden van Halyna ons diepste medeleven en werken volledig mee aan het onderzoek van de politie van Sante Fe.”

Onder een laatste post op het Instagram-account van Hutchins, een filmpje waarin ze tijdens een vrije dag op de set gaat paardrijden, betuigen collega’s en andere betrokkenen inmiddels hun medeleven. Een van de reacties is van acteur Dwayne Johnson, beter bekend als The Rock. “Ik vind het zo, zo erg. Rust in vrede. Mijn liefde en kracht gaan naar jouw familie”, schrijft hij.

Op Twitter wordt de cameraregisseur ook veelvuldig herdacht. Acteur Joe Manganiello, echtgenoot van actrice Sofia Vergara, zegt geschokt te zijn. “Ik had het geluk met Halyna te werken voor Archenemy. Een fantastisch talent en geweldig persoon. Ik kan niet geloven dat zoiets vandaag de dag kan gebeuren... een schot van een pistool uit de rekwisieten doodt een crewlid? Wat een afschuwelijke tragedie. Mijn hart gaat uit naar de familie.”

Acteur Elijah Wood laat ook van zich horen. “Absoluut verschrikkelijk nieuws over de cameraregisseur, Halyna Hutchins. Mijn hart gaat uit naar haar familie”, twittert hij.

Filmregisseur Mike Flanagan in een bericht: “Mijn hart breekt. Dit is gewoon gruwelijk en vreselijk nieuws.”

Acteur en filmmaker Alex Winter betuigt in een post zijn medeleven voor de familie van Hutchins en schrijft ook: “Bemanning mag nooit onveilig zijn op de set en als ze dat zijn, is er altijd een duidelijk aanwijsbare reden waarom.”

Naast Hutchins werd ook regisseur Joel Souza getroffen. Hij mocht het ziekenhuis inmiddels verlaten.

