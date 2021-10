Red Wolves, de nationale mannenhandbalploeg, moeten op zoek naar nieuwe bondscoach

Op korte termijn zal er werk gemaakt worden van de aanstelling van een nieuwe bondscoach. Over twaalf dagen spelen de Red Wolves al hun eerste kwalificatiewedstrijd in aanloop naar het WK 2023, dat in Polen en Zweden georganiseerd wordt. Dan zakt Griekenland naar Hasselt af. Vier dagen later volgt de verplaatsing naar Kosovo.

Calbry werd in mei 2018 aangesteld als opvolger van de opgestapte Yérime Sylla, die er de brui aan gaf na de uitschakeling voor de barragewedstrijden in aanloop van het WK 2019.

“In naam van de Koninklijke Belgische Handbalbond, wil ik Arnaud Calbry bedanken”, klinkt het bij voorzitter Jean-François Hannosset. “Hij heeft niet alleen de ploeg en verschillende jonge spelers verder ontwikkeld, maar hij ondersteunde ons ook met advies om onze structuur te verbeteren. Ik wens Arnaud veel succes in de toekomst.”